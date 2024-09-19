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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1852 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/6 талера 1852 C.P.
Средняя цена 100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P.
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1852
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1852
Средняя цена 60 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Геллер 1852
Средняя цена 5 $
Продажи
0 7
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