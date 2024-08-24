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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1852 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1852 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1852 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1852 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 11 октября 2015.

Сохранность
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  • Russiancoin (6)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Геллер 1852 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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