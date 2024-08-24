Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Геллер 1852 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,68 - 1,96 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Геллер
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1852 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 11 октября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (6)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Где продать?
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