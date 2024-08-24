Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1852 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,35 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1852
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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