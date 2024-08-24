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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1852 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1852 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1/6 талера 1852 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,35 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1852 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1852 C.P. на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1852 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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