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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 1/2 серебряных гроша 1852 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1852 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1852 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,25 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1852
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1852 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2517 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 24 сентября 2006.

Сохранность
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P. на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P. на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1852 C.P. на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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