Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 серебряный грош 1856 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,56 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1856
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1856 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 4122 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
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