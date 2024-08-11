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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1861 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 889 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Wójcicki (1)
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1861 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1861 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1861 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1861 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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