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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1861
Средняя цена 270 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1861 C.P.
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1861
Средняя цена 25 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1861
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1861
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
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