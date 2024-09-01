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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1861 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1861 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (2)
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Golden Lion - May 2, 2020
Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе London Coin Galleries - November 10, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Bru Sale & Wellico - June 23, 2012
Продавец Bru Sale & Wellico
Дата 23 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1861 на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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