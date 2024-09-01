Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1861 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1861
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1861 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 463 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1250 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Golden Lion
Дата 2 мая 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность PROOF
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Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
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Продавец Bru Sale & Wellico
Дата 23 июня 2012
Сохранность XF
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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