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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1861 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1861 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1861 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1861
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1861 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1721 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 55 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Геллер 1861 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Гессен-Кассель Геллер 1861 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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