Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1 серебряный грош 1860 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,56 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1860
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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