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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1 серебряный грош 1860 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 1 серебряный грош 1860 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,56 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4867 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1 серебряный грош 1860 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 888 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 60 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1860 на аукционе Stephen Album - November 28, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1860 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель 1 серебряный грош 1860 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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