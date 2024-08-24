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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1860 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1860 C.P.
Средняя цена 240 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Талер 1860
Средняя цена 130 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
2 1/2 серебряных гроша 1860 C.P.
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1860
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1860
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1860
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
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