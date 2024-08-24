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Гессен-Кассель
1860
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Гессен-Кассель
1860
Монеты Гессен-Кассель 1860 года
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Талер 1860 C.P.
Средняя цена
240 $
Продажи
0
8
Талер 1860
Средняя цена
130 $
Продажи
0
11
2 1/2 серебряных гроша 1860 C.P.
Средняя цена
35 $
Продажи
0
2
1 серебряный грош 1860
Средняя цена
65 $
Продажи
0
3
Медные монеты
3 геллера 1860
Средняя цена
40 $
Продажи
0
1
Геллер 1860
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
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Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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