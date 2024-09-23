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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1860 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1860 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1860 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1860 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1401 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
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Гессен-Кассель Геллер 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1860 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Кассель Геллер 1860 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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