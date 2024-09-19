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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1860 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1860 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1860 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1860
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1860 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Künker (3)
Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1860 C.P. на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1860 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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