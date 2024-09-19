Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1860 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1860
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1860 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3251 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
Сохранность
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- Künker (3)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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