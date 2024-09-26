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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 1/2 серебряных гроша 1865 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1865 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1865 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,25 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • WAG (3)
  • Wójcicki (1)
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность PROOF
Цена
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе London Coins - December 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Künker - July 24, 2013
Продавец Künker
Дата 24 июля 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1865 C.P. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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