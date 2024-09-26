Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 1/2 серебряных гроша 1865 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,25 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1865
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1865 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1452 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 185 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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