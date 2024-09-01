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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1865 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 260 CHF. Торги состоялись 17 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
Гессен-Кассель Талер 1865 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Гессен-Кассель Талер 1865 на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность F15 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Гессен-Кассель Талер 1865 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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