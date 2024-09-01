Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1865 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1865 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 185 проданному на аукционе Auctiones GmbH за 260 CHF. Торги состоялись 17 июня 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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