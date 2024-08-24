Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1865 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1865 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1865 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1865
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1865 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (2)
  • Busso Peus (3)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Emporium Hamburg (14)
  • Felzmann (3)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (5)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (4)
  • Kroha (1)
  • Künker (14)
  • Leu (1)
  • Möller (3)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Rare Coins (2)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (3)
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS61
Цена
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
184 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS61
Цена
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Гессен-Кассель Талер 1865 C.P. на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1865 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск