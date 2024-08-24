Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1865 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1865
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1865 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 575 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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