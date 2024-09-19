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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1849 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1849 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1849
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

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