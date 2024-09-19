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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1849 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1849
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1849
Средняя цена
Продажи
0 0
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