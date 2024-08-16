Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Геллер 1859 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Геллер 1859 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Геллер 1859 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,68 - 1,96 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Геллер
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Геллер 1859 года. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 40 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Wójcicki (1)
Гессен-Кассель Геллер 1859 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Кассель Геллер 1859 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Гессен-Кассель Геллер 1859 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Геллер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1859 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские медные монеты гессен-кассельские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск