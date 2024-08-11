Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1855 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 7336 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.
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