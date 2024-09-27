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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1855 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1855 C.P.
Средняя цена 270 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
2 талера 1855
Средняя цена 320 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Талер 1855
Средняя цена 250 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
1/6 талера 1855 C.P.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1855
Средняя цена
Продажи
0 0
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