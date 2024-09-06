Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1855 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,35 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,782 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск