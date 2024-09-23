Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1855 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1855
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 34612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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