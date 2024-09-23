Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1855 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1855 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1855
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1855 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 34612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1380 USD. Торги состоялись 5 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Busso Peus (10)
  • Cayón (1)
  • GINZA (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (2)
  • Grün (6)
  • Heritage (3)
  • HERVERA (2)
  • ibercoin (1)
  • Kroha (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Naumann (1)
  • Nihon (1)
  • Rauch (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Sonntag (2)
  • Stack's (2)
  • Veilinghuis de Ruiter (3)
  • WAG (7)
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Heritage - July 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 330 USD
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе GINZA - October 9, 2023
Продавец GINZA
Дата 9 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Heritage - October 21, 2021
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Heritage - October 21, 2021
Продавец Heritage
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 2 талера 1855 на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 талера 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Фридриха Вильгельма I Монеты Гессен-Кассель 1855 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 2 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск