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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1854 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1350 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • M&M Basel (1)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Kroha - April 7, 2018
Продавец Kroha
Дата 7 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1854 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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