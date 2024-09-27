Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1854 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1350 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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