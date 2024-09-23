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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1854 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1854 C.P.
Средняя цена 320 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
2 талера 1854
Средняя цена 740 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Талер 1854
Средняя цена 380 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1/6 талера 1854 C.P.
Средняя цена 130 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1854
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 геллера 1854
Средняя цена 100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Геллер 1854
Средняя цена 60 $
Продажи
0 1
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