Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1854 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1854 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
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Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU50 PCGS
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
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