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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1854 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1854 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1854 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4400 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Jean ELSEN - June 10, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 10 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Stack's - August 23, 2021
Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 C.P. на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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