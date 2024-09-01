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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1854 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 талера 1854 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1854
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (2)
  • Kricheldorf (1)
  • UBS (1)
  • Vila Rica Moedas Ltda (1)
  • WAG (2)
Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
242 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1854 на аукционе UBS - January 25, 1999
Продавец UBS
Дата 25 января 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1854 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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