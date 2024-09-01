Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1854 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 талера
- Год 1854
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1854 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2800 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
Сохранность
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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