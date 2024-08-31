Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1859 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе H.D. Rauch за 240 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Gorny & Mosch (1)
- HERVERA (3)
- Höhn (1)
- Numismatica Luciani (1)
- Soler y Llach (3)
- Sonntag (1)
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск