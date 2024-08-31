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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1859 года (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - Талер 1859 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 18,52 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал Талер
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1859 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе H.D. Rauch за 240 EUR. Торги состоялись 24 июня 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HERVERA (3)
  • Höhn (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Soler y Llach (3)
  • Sonntag (1)
Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Numismatica Luciani - September 3, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Sonntag - December 10, 2014
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1859 на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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