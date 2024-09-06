Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1859 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 18,52 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,668 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал Талер
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1859 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 2912 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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