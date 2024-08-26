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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 1/2 серебряных гроша 1856 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1856 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1856 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,25 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1856
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1856 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 6536 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P. на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P. на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P. на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P. на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1856 C.P. на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 серебряных гроша 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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