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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 1/2 серебряных гроша 1859 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1859 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I Реверс монеты - 2 1/2 серебряных гроша 1859 года C.P. - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 3,25 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Фридрих Вильгельм I
  • Номинал 2 1/2 серебряных гроша
  • Год 1859
  • Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1859 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
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Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P. на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 62 EUR
Гессен-Кассель 2 1/2 серебряных гроша 1859 C.P. на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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