Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 1/2 серебряных гроша 1859 года C.P. (Гессен-Кассель, Фридрих Вильгельм I)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,375)
- Вес 3,25 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,2188 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Фридрих Вильгельм I
- Номинал 2 1/2 серебряных гроша
- Год 1859
- Правитель Фридрих Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 1/2 серебряных гроша 1859 года со знаком C.P.. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
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