Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
2 талера 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4116 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (6)
- DNW (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (5)
- HERVERA (1)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Kroha (2)
- Künker (19)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Rauch (3)
- Reinhard Fischer (5)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (1)
- Sonntag (2)
- Stephen Album (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (5)
- Westfälische (4)
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск