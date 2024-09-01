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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

2 талера 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4116 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3600 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность F
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где купить?
Гессен-Кассель 2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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