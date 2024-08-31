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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1840
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 талеров 1840
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена 560 $
Продажи
1 75
Аверс
Реверс
Талер 1840
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1840
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
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