Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
10 талеров 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,34 гр
- Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 10 талеров
- Год 1840
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4963 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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- Künker (4)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
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