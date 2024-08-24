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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

10 талеров 1840 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,34 гр
  • Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1840
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1840 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4963 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Гессен-Кассель 10 талеров 1840 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
10115 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1840 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность XF
Цена
5939 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1840 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 10 талеров 1840 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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