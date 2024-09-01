Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Золотые монеты 10 талеров Вильгельма II - Гессен-Кассель

type-coin
type-coin

10 талеров 1838-1841

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 101840 0 41841 0 13
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск