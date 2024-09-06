Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
10 талеров 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 13,34 гр
- Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 10 талеров
- Год 1838
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1838 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4962 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2013
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Дата 30 октября 2012
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Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
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