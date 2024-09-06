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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

10 талеров 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 10 талеров 1838 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 10 талеров 1838 года - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,34 гр
  • Чистого золота (0,386 oz) 12,006 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 10 талеров 1838 года. Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4962 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
3454 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
21991 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Jean ELSEN - December 6, 2013
Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 10 талеров 1838 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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