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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1838 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1838
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 10

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1838
Средняя цена 250 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/6 талера 1838
Средняя цена 75 $
Продажи
0 10
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