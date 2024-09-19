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Гессен-Кассель
1838
Гессен-Кассель
Период:
1803-1866
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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Гессен-Кассель
1838
Монеты Гессен-Кассель 1838 года
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Золотые монеты
10 талеров 1838
Средняя цена
13000 $
Продажи
0
10
Серебряные монеты
Талер 1838
Средняя цена
250 $
Продажи
0
6
1/6 талера 1838
Средняя цена
75 $
Продажи
0
10
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Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Кассель
Период
1803-1866
Вильгельм I
1803-1821
Вильгельм II
1821-1847
Фридрих Вильгельм I
1847-1866
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