Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1838
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Felzmann (1)
- Frühwald (1)
- Grün (1)
- KM NUMIS (1)
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- WAG (3)
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск