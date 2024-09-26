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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 959 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 190 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (3)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 14, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 14 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель 1/6 талера 1838 на аукционе WAG - October 13, 2013
Продавец WAG
Дата 13 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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