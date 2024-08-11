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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1838
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1461 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 525 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (2)
  • Kricheldorf (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе Russiancoin - June 14, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Кассель Талер 1838 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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