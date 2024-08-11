Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1838 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1838
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1838 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 1461 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 525 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.
Сохранность
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- Höhn (2)
- Kricheldorf (1)
- Russiancoin (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 14 июня 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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