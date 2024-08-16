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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Серебряные монеты Талер Вильгельма II - Гессен-Кассель

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Талер 1821-1822

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 331822 0 51
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Талер 1832-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1832 1 351833 0 351834 1 671835 0 691836 0 311837 0 311838 0 61839 0 301840 0 11841 0 621842 0 63
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