Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1836 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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