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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1836 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1836 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 5271 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • Busso Peus (1)
  • CoinsNB (1)
  • Darabanth (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (3)
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  • Höhn (6)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rhenumis (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Teutoburger (2)
  • VL Nummus (1)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Gärtner - February 19, 2024
Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Felzmann - November 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 18, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 18 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Felzmann - June 29, 2022
Продавец Felzmann
Дата 29 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе CoinsNB - April 23, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 23 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Darabanth - November 6, 2020
Продавец Darabanth
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Aurea - May 24, 2018
Продавец Aurea
Дата 24 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1836 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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