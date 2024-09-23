Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1835 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Диаметр 34,9 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 62493 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
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Сохранность AU
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Продавец Aurea
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Дата 1 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Дата 21 февраля 2024
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Дата 7 ноября 2023
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Дата 11 октября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
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