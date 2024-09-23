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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1835 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Диаметр 34,9 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 62493 проданному на аукционе Heritage Auctions за 840 USD. Торги состоялись 9 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
401 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Ghiglione 1885 - April 1, 2024
Продавец Ghiglione 1885
Дата 1 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель Талер 1835 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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