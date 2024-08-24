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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1835 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835
Средняя цена 180 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
1/6 талера 1835
Средняя цена 90 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1835
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1835
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Полдуката без года (1835) Акционерам золотодобывающей компании
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 10

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1835 Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
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