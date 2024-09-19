Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
1/6 талера 1835 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,32 - 5,35 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал 1/6 талера
- Год 1835
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 61288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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