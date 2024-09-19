Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/6 талера 1835 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 1/6 талера 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 1/6 талера 1835 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,32 - 5,35 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1835
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/6 талера 1835 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 61288 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 6 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (5)
  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность F
Цена
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Гессен-Кассель 1/6 талера 1835 на аукционе Heritage - April 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 апреля 2011
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Кассель Каталог монет Вильгельма II Монеты Гессен-Кассель 1835 года Все гессен-кассельские монеты гессен-кассельские серебряные монеты гессен-кассельские монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск