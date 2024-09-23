Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полдуката без года (1835) года "Акционерам золотодобывающей компании". Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4011 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

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