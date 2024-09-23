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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" - цена золотой монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,67 - 1,69 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Полдуката
  • Год без года (1835)
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полдуката без года (1835) года "Акционерам золотодобывающей компании". Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4011 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (7)
  • Leu (1)
Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
6517 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - October 30, 2012
Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полдуката 1835 "Акционерам золотодобывающей компании" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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