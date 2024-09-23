Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Полдуката без года (1835) "Акционерам золотодобывающей компании" (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 1,67 - 1,69 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Полдуката
- Год без года (1835)
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Полдуката без года (1835) года "Акционерам золотодобывающей компании". Это золотая монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 4011 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 марта 2024.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
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- Leu (1)
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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