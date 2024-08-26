Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866
Талер 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,27 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Кассель
- Период Вильгельм II
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
- Монетный двор Кассель
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (4)
- Grün (4)
- Künker (10)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Russiancoin (2)
- Teutoburger (4)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск