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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Талер 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - Талер 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - Талер 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,27 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,7025 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты Талер 1821 года. Это серебряная монета периода Вильгельма II. Рекорд цены принадлежит лоту 589 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4000 EUR. Торги состоялись 14 февраля 2021.

Сохранность
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  • Westfälische (1)
Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
315 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
335 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Dorotheum - May 22, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 22 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Кассель Талер 1821 на аукционе Künker - May 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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