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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1821 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1821
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты (Вильгельм I)

Аверс
Реверс
1/24 талера 1821
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты (Вильгельм II)

Аверс
Реверс
Талер 1821
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1/6 талера 1821
Средняя цена 190 $
Продажи
0 12

Медные монеты (Вильгельм I)

Аверс
Реверс
4 геллера 1821
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2

Медные монеты (Вильгельм II)

Аверс
Реверс
4 геллера 1821
Средняя цена
Продажи
0 7
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