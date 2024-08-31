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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

1/24 талера 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I Реверс монеты - 1/24 талера 1821 года - цена серебряной монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм I

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,39 - 1,91 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1821
  • Правитель Вильгельм I (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 1/24 талера 1821 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 941 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 50 USD. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
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Гессен-Кассель 1/24 талера 1821 на аукционе Stephen Album - July 23, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность AU
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 USD
Гессен-Кассель 1/24 талера 1821 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Гессен-Кассель 1/24 талера 1821 на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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