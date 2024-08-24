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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

4 геллера 1821 года (Гессен-Кассель, Вильгельм II)

Аверс монеты - 4 геллера 1821 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II Реверс монеты - 4 геллера 1821 года - цена монеты - Гессен-Кассель, Вильгельм II

Фотография: Münzenhandlung Dirk Löbbers

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,84 - 7,59 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Кассель
  • Период Вильгельм II
  • Номинал 4 геллера
  • Год 1821
  • Правитель Вильгельм II (Курфюрст Гессен-Касселя)
  • Монетный двор Кассель
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-кассельской монеты 4 геллера 1821 года. Это медная монета периода Вильгельма II

Сохранность
  • Все фирмы
  • Russiancoin (7)
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Кассель 4 геллера 1821 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 4 геллера 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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