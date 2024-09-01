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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Медные монеты 4 геллера Вильгельма II - Гессен-Кассель

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4 геллера 1821-1831

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 0 71822 0 01824 0 11826 0 21827 0 31828 0 31829 0 01830 0 31831 0 2
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